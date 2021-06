Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, ha parlato di vaccini ai microfoni di 24 Mattino. "Inizieremo più avanti con le vaccinazioni aperte a tutti, per adesso continuiamo con l'ordine che ci siamo dati. Apriamo rapporto con i pediatri per gli over 12 ma più avanti, quando avremo i vaccini. Dobbiamo evitare il caos, ho visto qualche immagine in tv da evitare. Noi open day ne abbiamo fatti ma stiamo lavorando molto sulle prenotazioni dei vaccini. Non abbiamo problemi con i vaccinatori, abbiamo fatto convenzioni con dentisti, ostetriche, odontoiatri, da lunedì vaccini anche in aziende. Il problema è che abbiamo 80 hub più convenzioni con medici e farmacie, si allarga la richiesta vaccini. Non mi pento di aver aperto prima agli avvocati ai fragili perché all'epoca Astrazenca era per determinate fasce, era all'inizio della campagna vaccinale. Sono stati 10mila, noi ne facciamo 30mila al giorno. Mi sento orgoglioso del nostro metodo".