Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ai microfoni di Agorà ha parlato della situazione nelle Regioni. "Mi sono limitato a far presente che i due dati su cui si misura il colore, per noi sono tali da determinare l'arancione. Se vi saranno situazioni preoccupanti, restringeremo alcune aree, cercando di tenere in arancione le province con minori contagi".