"Magi, perdendo una buona occasione per tacere, strumentalizza le vicende personali del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per accusarla di 'caccia alle streghe' e per definire la famiglia 'un feticcio ideologico'. È pur vero che certi ragli non salgono al cielo e non meriterebbero commenti, ma è bene ricordare a Magi che oltre al feticismo esiste anche la categoria del voyeurismo politico: quella perversione di chi spaccia per politica la eccitazione che prova nello spiare, commentare, strumentalizzare, con scarsa eleganza e rigurgitando fiele, le vicende private altrui". È quanto afferma Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario FdI alla Giustizia.