“Il Paese sta rispettando con responsabilità le restrizioni previste, ma tutti devono avere gli aiuti indispensabili per andare avanti. Per questo Forza Italia chiede al governo un ulteriore scostamento di almeno 20 mld per aiutare tutte le attività che sono in difficoltà a causa del prolungarsi delle chiusure. Serve liquidità per evitare fallimenti e licenziamenti”. Lo ha detto al Tg3 il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.