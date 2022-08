“Oggi la stampa, ancora una volta, ha sottolineato il grande pericolo dell’astensionismo alle prossime elezioni del 25 settembre, che rischia di arrivare a coinvolgere circa 23 milioni di persone, praticamente poco meno dell’intera popolazione dell’Australia”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Non solo, Spin Factor, società leader nel settore della consulenza politica e di comunicazione strategica, ha analizzato le strategie di comunicazione di tutti i leader in questa fase della campagna elettorale e la conclusione è che ‘Silvio Berlusconi è l’unico che sta puntando anche grazie alle brevi e chiare pillole video quotidiane su una comunicazione concentrata principalmente sui contenuti. Allo stesso modo, Forza Italia si tiene fuori dalla polemica e punta molto sul ricordare i risultati dei governi di Centrodestra per rendere solida la credibilità sugli impegni presenti"..

"E proprio su questo puntiamo per convincere quei 23 milioni di cittadini intenzionati a non votare. A loro rivolgo un appello: informatevi sul nostro programma, puntate ai contenuti e guardate cosa abbiamo realizzato con Forza Italia e con il Centrodestra quando siamo stati al Governo. Così facendo, sono sicuro – conclude Giacomoni – che tanti di quei 23 milioni capiranno che, per il bene del nostro Paese e per il nostro futuro, astenersi è la scelta peggiore”.