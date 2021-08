“La strategia da attuare per percorrere l’ultimo miglio della vaccinazione contro il Covid deve prevedere incentivi, responsabilità e informazione”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Da un lato – spiega – bisogna invogliare i riluttanti prospettando loro la possibilità di ottenere alcuni vantaggi fiscali, ad esempio 1.000 euro sotto forma di bonus vacanze da spendere in Italia per gli under 30 che hanno completato il ciclo vaccinale. Dall’altro, visto che oltre l’80% dei posti in terapia intensiva sono occupati da persone non vaccinate, sarebbe bene introdurre il principio ‘No vax, pay tax’: chi non si è voluto vaccinare per una scelta ideologica e viene ricoverato in ospedale per Covid deve pagare le spese sanitarie sostenute per il suo ricovero. Così come – continua Giacomoni – è indispensabile avviare una massiccia campagna di informazione. Forte. Penetrante. Coinvolgendo tutti gli organi di informazione e inondando i social di messaggi sull'importanza della vaccinazione e le conseguenze del contrario”. “La fine delle vacanze – sottolinea l’esponente azzurro – deve coincidere con la ripartenza di tutte le attività e l’unica possibilità affinché ciò avvenga risiede nella vaccinazione di massa. Il Paese riparte e resta ‘aperto’ solo se la campagna di vaccinazione ottiene i successi sperati. Per fare ciò – conclude – bisogna informare, incentivare e responsabilizzare tutti, pro e contro il vaccino”.