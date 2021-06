"Ringrazio il Presidente Mario Draghi e il sottosegretario all’Editoria e collega Giuseppe Moles per aver accolto prontamente il mio appello lanciato sul quotidiano Avvenire mercoledì scorso per avviare una campagna mediatica istituzionale sull'importanza della vaccinazione. Una comunicazione efficace, come quella che ho visto sulla rete ammiraglia della TV pubblica, spazzerà via la disinformazione e le distorsioni che circondano il mondo della vaccinazione per il Covid - 19 restituendo ai cittadini un messaggio chiaro e univoco, in grado di convincere gli indecisi e dare serenità e fiducia a tutti gli italiani. Questo sforzo necessario sarà lo sprint finale per metterci alle spalle la pandemia, perché tutti noi sappiamo che la campagna vaccinale è oggi il più potente strumento di politica economica che abbiamo a disposizione per uscire dalla crisi sanitaria, economica e sociale. La speranza è che anche gli altri mezzi di comunicazione diano il giusto risalto a questa campagna di comunicazione che è fondamentale per la ripartenza del nostro Paese". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.