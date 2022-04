“Il fatto che la prima tappa del tour della libertà a livello provinciale di sia tenuta a Bergamo non è casuale. Bergamo, che è stata, suo malgrado, la città simbolo della sofferenza e dei lutti causati dal Covid. L’immagine dei camion militari incolonnati è indelebile per tutti noi. Oggi, però, dopo 2 anni di pandemia, Bergamo e la Lombardia sono diventate il simbolo della risposta che abbiamo saputo dare alla pandemia, sono il simbolo della ripartenza dell’Italia e di Forza Italia”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, a margine della seconda tappa de ‘L’Italia del futuro’, la manifestazione di Forza Italia che si svolge a Bergamo. “Il modello Lombardia – ha aggiunto – ha retto ed ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza difronte alla più grave delle crisi. Avete dimostrato quello che sa fare la classe dirigente di Forza Italia, lavorando per il bene comune, dando l’esempio del buon governo”. “Il modello Lombardia è il modello Forza Italia. Un centrodestra di governo credibile, serio, competente. Creato nel 1994 dal presidente Berlusconi e che senza di noi non esisterebbe. Siamo indispensabili, perché sintesi coerente negli anni dei principi liberali, cristiani, europeisti, garantisti sui quali si fonda la civiltà dell’Occidente. E per tornare ad essere trainanti dobbiamo ritrovare lo spirito del 1994. Dobbiamo avere la stessa energia, la stessa convinzione, la stessa determinazione”, ha concluso Giacomoni.