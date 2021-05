"500 mila vaccini al giorno e oltre 200 miliardi da investire nello sviluppo sostenibile del Paese. Con Forza Italia al governo siamo passati dalle parole ai fatti. Ora la priorità è far riaprire tutti in sicurezza per creare ricchezza e posti di lavoro. Forza Italia farà tutto il possibile affinché ciò avvenga". Così, al Tg3, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.