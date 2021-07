“Meglio l’uovo oggi o la gallina domani? È più sensato garantire maggiore libertà a chi, mostrando senso civico e lungimiranza, si è vaccinato, oppure rischiare di tornare a vedere i nostri figli chiusi in casa alle prese con una infruttuosa Dad, senza poter fare sport nelle palestre o incontrarsi in luoghi chiusi con gli amici? La decisione su come utilizzare il Green Pass risulterà decisiva ai fini della lotta al Covid-19. Non bisogna avere paura dei vaccini, semmai delle inevitabili nuove restrizioni se questi non vengono inoculati alla stragrande maggioranza dei cittadini. Molto si sta facendo in termini di comunicazione istituzionale, ancora di più potrebbe essere fatto, ad esempio riproponendo la campagna di sensibilizzazione e di informazione condotta nelle prime settimane della pandemia”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro