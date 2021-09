"L’accoppiata Spena-Leoni è quella vincente: La Spena capolista di Forza Italia, esperta e competente: è stata assessore ai trasporti al Comune di Roma, è parlamentare e vice presidente della commissione agricoltura alla Camera. Quindi sa come muoversi e dove mettere le mani. Simone Leoni invece ha 20 anni è il più giovane coordinatore del Movimento giovanile di FI nel Lazio, è un giovane emergente, appassionato e determinato. Sono la coppia perfetta per il futuro di Roma Capitale". Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, nel corso dell'apertura della campagna elettorale di Simone Leoni per la lista di Forza Italia al comune di Roma.