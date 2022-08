“Con Niccolò Ghedini la comunità di Forza Italia perde uno dei suoi pilastri. Ci lascia troppo presto un grande avvocato ed un appassionato difensore dei principi di civiltà giuridica. Continueremo nel suo nome la battaglia per una giustizia più giusta, rimanendo fedeli a quei valori del garantismo che ha sempre professato in vita”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia.