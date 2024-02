"Da sempre siamo molto attenti all'argomento geotermia e, nell'odierna Commissione in cui sono stati ascoltati i sindaci dei comuni interessati oltre ad un'associazione, abbiamo espressamente chiesto che la stessa Commissione rediga un documento in cui s'indichino le dovute tempistiche alla Giunta in merito all'importante tema del rinnovo delle concessioni", afferma Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "Tra l'altro, abbiamo appreso che i sindaci della zona interessata ed anche l'ente gestore non erano stati coinvolti in merito alla questione legata al prolungamento delle stesse concessioni e chiediamo, quindi, che vengano interpellati in Regione", prosegue il consigliere.

"Inoltre, pensiamo che la data del 30 giugno 2024 per il rinnovo non sia idonea, stante le molte amministrazioni comunali che saranno chiamate al voto nel giugno prossimo; occorre, dunque, anticipare il prima possibile tale scadenza e ci auguriamo che questa soluzione sia, dunque, adottata", precisa l'esponente leghista. "Com'è risaputo, la geotermia è un fattore economicamente rilevante, specialmente in determinate aree come quella pisana, ed è doveroso, dunque, che ci si muova sempre con la massima attenzione per valorizzarla e preservarla", conclude la rappresentante della Lega.