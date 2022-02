“Abbiamo appreso della conferenza stampa tenuta oggi dall’On. Dall’Osso sul tema “Diritto di autodeterminazione dei popoli: tra principi da coordinare e tutele delle identità. Abkhazia e Grande Europa”. A tal proposito, specifichiamo che si tratta di un’iniziativa strettamente personale dell’On. Dall’Osso, che non rispecchia né la posizione dell’Italia né tanto meno di Forza Italia. In linea con la politica da sempre adottata dal nostro Paese, sosteniamo fermamente l’integrità territoriale e la sovranità della Georgia e non riconosciamo le autorità de facto delle regioni dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia, né i loro rappresentanti, con i quali non riteniamo opportuno intrattenere contatti”.

Così Valentino Valentini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.