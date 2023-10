Quella Europea è un’economia che in questi anni ha dimostrato notevole capacità di far fronte alla crisi. E’ un’economia che nonostante tutto continuerà a crescere. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni nel video-messaggio alla Conferenza internazionale delle Camere di Commercio in corso a Torino.

“Abbiamo una previsione del Pil in crescita di 0,9 per cento nel 2023 e dello 0,8 per cento per l’anno prossimo e a metà novembre pubblicheremo le nostre previsioni economiche aggiornate. Di questi risultati dobbiamo dare atto alle nostre imprese e al mondo del lavoro, che resistono e innovano e sanno trovare sbocco in quadro difficilissimo”, ha affermato l'ex Presidente del Consiglio.

“La produzione industriale ha retto nonostante un calo dei consumi energetici fino al 20 per cento nelle imprese energetiche. E’ un segno quindi della forza delle nostre imprese radicate nel territorio ma con lo sguardo rivolto al mondo. E tuttavia, tuttavia non possiamo ignorare i segnali di preoccupazione, gli indicatori di fiducia”, ha concluso.