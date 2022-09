"L'inflazione che stiamo vivendo farà precipitare la nostra economia in una turbolenza e il prossimo inverno potrebbe essere uno dei peggiori della storia. Stiamo vivendo un livello di insicurezza senza precedenti. Ma i numeri dell'economia Ue nel complesso restano positivi e la situazione del mercato del lavoro è buona." Lo ha detto a Spiegel Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici. Gentiloni ha anche detto che "l'eurozona ha sei membri, tra cui alcuni grandi, che hanno un carico di debito superiore al 100% della produzione economica. In questi paesi, i nuovi prestiti devono essere limitati, e in modo coerente".