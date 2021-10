“Dopo 27 anni finalmente a Genova è stato sgomberato il centro sociale Terra di Nessuno. Area occupata abusivamente e convivenza da incubo con i residenti dei quartieri limitrofi. Lo stato di degrado assoluto in cui gli abusivi costringevano quel pezzo di quartiere è la fotografia della loro inciviltà. Sembra di essere in una bidonville. Una situazione tollerata per troppo tempo da amministrazioni di sinistra e difesa tuttora dai loro eredi. Oggi, grazie all’impegno costante della Lega, torna la legalità e i residenti riconquistano quegli spazi che - bonificati dal Comune - torneranno a disposizione della comunità. L’avvio di un percorso concreto per affermare quei principi di legalità che i genovesi meritano”.



Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega Liguria