Riconoscere il genocidio del popolo armeno significa "confermare la storia" e "non incolpare la Turchia". Lo dichiara Joe Biden attraverso una nota: "Vogliamo che questo non accada mai più". Non si è fatta attendere la replica della Turchia in merito alla vicenda: "La Turchia non ha lezioni da prendere da nessuno sulla propria storia", riferisce il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu. Quindi aggiunge: "Grave errore da correggere, che ostacola la pace e la stabilità nella nostra regione e apre una ferita profonda che mina la nostra amicizia e fiducia reciproca". "La Turchia - prosegue la lunga nota - non prende lezioni da nessuno, compresi gli Stati Uniti".