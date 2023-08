Ha letto il libro 'Il Mondo al Contrario' del generale Roberto Vannacci? "Quale libro? Libro è una parola impegnativa". "Ho letto stanotte l'intervista al Generale, sul Corriere della Sera. Ho trovato espressioni irriguardose verso i vertici militari ed anche nei confronti del Capo di Stato Maggiore della Difesa". Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della III Commissione permanente Affari Esteri e Difesa a Palazzo Madama, rompe il silenzio intervenendo con l'Adnkronos sul caso Vannacci, non da ultimo anche sulla discesa in campo di Matteo Salvini in favore del militare, replicando: "Io rispondo di me. Ognuno fa quello che vuole. Io faccio parte da 30 anni della Commissione Difesa, il mio parere è più autorevole di quello di altri in queste cose. Ho visto una decina di capi di Stato Maggiore, forse anche di più. E francamente dei giudizi degli altri mi importa poco".

"Penso che debba approfondire altri temi attuali come la mancanza delle mezze stagioni - replica il Senatore azzurro - Perché non si preoccupa di questa altra questione? Non ho letto il libro, non ho tempo da perdere; dalle sintesi mi pare però che se uno si ferma alla fermata dell'autobus sente questi argomenti, altrettanto interessanti. Sicuramente Vannacci non ci farà mancare una sua opinione nella prossima performance sulla mancanza delle stagioni".

Alla domanda sulla possibile candidatura del generale, Gasparri risponde con una controdomanda: "Pensa che serva a qualche altra cosa questa operazione estiva? Se lei pensa che l'obiettivo sia un altro, io le chiedo se lei pensa che ci sia un altro obiettivo in questa operazione estiva". "Poi - aggiunge - se uno ha un problema perché si ritiene accantonato all'Istituto geografico, messo in un ruolo non centrale nella struttura militare, forse pensa: 'creo un bel casino estivo, stampa e giornali non sanno cosa scrivere ad agosto..'. Ma io non mi presto a questo casino. Ne ho visti tanti di questi personaggi anche nel mondo militare. Alcuni bravi, altri meno bravi. L'esperienza di vita mi ha fatto emettere questa sentenza, poi i fatti ci diranno come vanno le cose: molti di questi cercano il seggio, ma non lo trovano. Perché una cosa è candidarsi un'altra essere eletti".