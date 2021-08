"La posizione di Forza Italia e' totalmente a favore dei vaccini, della campagna vaccinale e della scienza. I provvedimenti sono stati approvati ieri in Consiglio dei ministri all'unanimita', non e' il momento dei tentennamenti e di generare confusione nella popolazione per due like su Facebook. Il virus c'e' ancora, la variante Delta e' molto contagiosa e se non vogliamo tornare ad avere le terapie intensive piene e danni economici per la chiusura attivita', la vaccinazione di massa e' la strada da seguire". Cosi' Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali ospite a "Morning News" su Canale 5.