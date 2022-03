“Ho incontrato l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Regioni, Province e Comuni in prima linea per garantire accoglienza e assistenza sanitaria a chi scappa dalla guerra. Grazie alla Protezione Civile, al mondo del volontario, all’Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, alla Campania, e a tutte le Regioni per il lavoro straordinario che stanno facendo. Il governo è pronto a non lasciare soli gli enti locali di fronte a questa emergenza”.

Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.