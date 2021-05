"L'incontro del governo con i sindaci delle isole minori “è stata l'occasione per ribadire il rispetto assoluto delle priorità vaccinali, delle categorie più fragili e degli over 80, ma anche un momento per constatare come tutta la campagna prosegua speditamente, 15 milioni di italiani hanno avuto almeno una dose di vaccino, questo è molto importante. Contiamo nell’arco di due settimane di completare la vaccinazione delle categorie più fragili” e quindi di poter correre per mettere in sicurezza il Paese”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24.

“Il governo è alle prese con le semplificazioni, quindi non vogliamo complicare la vita agli italiani attraverso il green pass, è stata immaginata una modalità molto semplice, con tre categorie di persone che potranno accedervi: chi è vaccinato, chi ha fatto la malattia e ha gli anticorpi e chi è stato tamponato nelle 48 ore precedenti. Sarà semplice dimostrare di appartenere a una delle tre categorie e consentirà spostamenti più veloci. Il governo ha già preso decisioni che vanno verso una graduale e progressiva riapertura di tutte le attività, a metà maggio si farà un 'check' all’ultimo decreto per consentire la riapertura di attività che ancora non possono operare. Il ristoro più grande è la riapertura”.

Sulle priorità di vaccinazione “il governo è stato chiaro e ha dato regole ferree che devono valere per tutti. Oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, devo dare atto alle Regioni che c’è un rispetto assoluto delle linee di indirizzo del governo. Chi decide di operare diversamente lo fa in maniera arbitraria. È una battaglia che possiamo vincere solo insieme, rispettando le regole e agendo tutti nella stessa direzione Devo dare atto ai governatori di essere in un clima di assoluta collaborazione con il generale Figliuolo e il dottor Curcio”. Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24, rispondendo a una domanda sul rispetto delle priorità indicate dal piano vaccinale da parte delle Regioni.

Nella campagna vaccinale “ci sono casi di incongruenze, ma sono molto limitati, anche nel caso siciliano il presidente Musumeci si è sentito ieri con Figliuolo e c’è da parte di tutti la consapevolezza che il rispetto delle categorie da vaccinare è fondamentale per garantire il buon andamento delle vaccinazioni e la sicurezza delle persone. Questa consapevolezza è un punto fermo anche al tavolo della Conferenza Stato-Regioni. Dopo i primi mesi, che sono stati complicati anche per il fatto che le dosi non arrivavano, oggi non ci sono dosi che rimangono in frigorifero, c'è la capacità di somministrare tutte le dosi che abbiamo a disposizione. Si sta tenendo un occhio di riguardo e attenzione, con task force e sopralluoghi, rispetto a quelle regioni che avvertono qualche criticità, ma nella sostanza siamo ampiamente oltre l'80% di somministrazioni delle dosi consegnate, con punte del 90%”.

A chi non vuole vaccinarsi, direi “che dobbiamo tutti avere fiducia nella scienza, perché questi vaccini sono stati soggetti a procedure di controllo molto accurate. C’è stato un principio di trasparenza sempre applicato. Anche laddove ci sono state criticità, nulla è stato nascosto, tutto è avvenuto alla luce del sole. L’unica preoccupazione dev'essere quella di non vaccinarsi”.

“Questo è sicuramente un governo complesso, il fatto che ne facciano parte movimenti e partiti eterogenei rende la navigazione più complicata. Tuttavia, trovo che vi sia in Consiglio dei Ministri una assoluta condivisione della proposte, dei provvedimenti che vengono approvati. C'è una guida solida come quella di Mario Draghi e c’è la convinzione da parte dei partiti che hanno scelto non di stare a guardare ma di mettersi in discussione, di entrare in campo per giocare una partita non facile, che al primo posto oggi bisogna mettere l’Italia. Non c'è tempo per litigare, per le conflittualità a cui la politica ha abituato il Paese. Questa deve essere la stagione della messa in sicurezza dell’Italia”.

“Vorrei dire al collega Zan, che stimo: non deve temere le trappole del centrodestra, deve temere le contrapposizioni. Su un tema così importante abbiamo il dovere di trovare una condivisione. Non c'è un centrodestra contrario alla condizione degli omosessuali, favorevole alle discriminazioni, tutto il centrodestra è contrario ad ogni forma di discriminazione e ha il massimo rispetto per la libertà, anche sessuale. Ha fatto una cosa giusta la collega Ronzulli, attraverso una proposta di legge che è dalla parte degli omosessuali, che vuole combattere la discriminazione ma risolvere il punto della libertà di espressione. È curioso che chi vuole difendere la libertà di espressione poi non consenta di avanzare dubbi e perplessità. Su questo punto il centrodestra ha presentato delle proposte che lo schierano dalla parte degli omosessuali, ma che evita quel fraintendimento che è un punto debole del disegno di legge Zan. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24, parlando del ddl Zan e della proposta di legge sul tema presentata dalla collega di partito Licia Ronzulli.

Parlando poi della polemica nata dalle dichiarazioni del rapper Fedez, Gelmini ha spiegato che “ho rispetto di Fedez e gli sono grata per il lavoro fatto per l'ospedale di Milano nella stagione covid più difficile. Fedez ha toccato un punto, noi con altrettanta chiarezza diciamo la nostra e non accettiamo che si cerchi di schierare il centrodestra contro gli omosessuali, questa è una sciocchezza. La nostra proposta invita ad evitare divisioni su un tema sul quale c'è una grande convergenza nel Paese e anche nella politica”.