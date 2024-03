"Quello a cui parteciperà il presidente Meloni è un consiglio europeo particolarmente importante, perché gli scenari di guerra sono sempre più preoccupanti. Mi riferisco alla situazione in Ucraina, alla guerra a Gaza, agli attacchi dei ribelli Houthi alla navigazione nel mar Rosso". Lo afferma Domenico Matera, senatore di FdI, in Aula a palazzo Madama.

"Non ci sarà pace nell'area - aggiunge - senza che prima si riesca a dare una soluzione al rapporto tra Israele e Palestina. La risoluzione che andiamo ad approvare impegna il Governo a perseguire ogni sforzo per il raggiungimento, in prospettiva, di una soluzione di pace basata sulla formula dei 'due Stati', che vivano uno accanto all'altro in pace e in reciproca sicurezza", aggiunge il parlamentare.

"Come Italia dobbiamo proseguire, ancor di più adesso come Presidenza di turno del G7, l'azione di mediazione alla ricerca di un negoziato giusto per il superamento delle crisi, con un intenso impegno diplomatico per il raggiungimento di una pausa umanitaria a tutela delle popolazioni civili fino ad arrivare ad un cessate il fuoco", conclude Matera.