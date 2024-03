"Al valico di Rafah, la situazione è drammatica. Quando siamo arrivati, sono entrati solo 11 camion ma a 400 metri di distanza, in mezzo al parcheggio, erano stipati parcheggiati oltre 500 altri mezzi con aiuti umanitari. A 50 km da Rafah, ad Al-Arish, c’è il deposito della Croce Rossa dove sono collocati gli aiuti umanitari respinti dalle autorità israeliane. Sono farmaci, materiale sanitario e anche incubatrici che non sono entrate a Gaza perché ritenute non conformi o pericolose. Il rappresentante ONU ha confermato che, a Gaza, gli arti vengono amputati dai medici senza anestesia. Una tragedia". Lo dice il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Abbiamo parlato con Scott Anderson, Direttore dell’UNRWA a Gaza, che ci comunica una situazione di totale disperazione, confermando i casi di malnutrizione e decessi per malnutrizione a Gaza, specialmente tra i bambini. Il 15,6% dei bambini a Gaza è sotto il livello minimo di nutrizione, almeno 12 sono già deceduti a causa della fame. Sempre le Nazioni Unite ci hanno comunicato che ci sono aree di Gaza ormai totalmente distrutte, con l’80% degli edifici demolito. Chiedo alla premier Meloni di dare attuazione alla richiesta di cessate il fuoco e di recarsi a Rafah per verificare con i suoi occhi il disastro umanitario. Chiedo che gli ostaggi rapidi da Hams siano liberati. A Gaza è in corso una catastrofe umanitaria, un vero e proprio orrore che va fermato. È necessario che il mondo intero si impegni per un grande piano di ricostruzione di Gaza dove dovranno tornare a vivere i palestinesi, perché un altro aspetto che abbiamo colto è il rischio evidente che i palestinesi siano espulsi definitivamente dalle loro terre per non farvi mai più ritorno", conclude Bonelli.