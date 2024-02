"Chiederemo al ministro della Salute se, vista la pubblica esortazione alla lotta armata, non sia il caso di disporre con urgenza una visita medica per verificare, a tutela dei cittadini, se Vincenzo De Luca sia nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali". Con queste parole il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha commentato le affermazioni del Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, contrariato con Roma per il blocco dei fondi per lo sviluppo e la coesione (Fsc).

Il senatore azzurro ha ricordato che "il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha affermato 'siamo in guerra nei confronti di questo governo, più di questo posso fare solo appello alla resistenza, alla lotta armata'". "Parole gravi - ha concluso Gasparri - pronunciate da una persona che ricopre una così alta carica e che possono avvelenare il dibattito ed essere male interpretate dalla pubblica opinione".