Riconosce le tensioni all'interno del centrodestra Maurizio Gasparri, esponente di punta di Forza Italia che, intervistato dal Qn, si augura "soprattutto che scoppi una scintilla di rapporto umano tra tutti quanti". "L'importante è trovare un clima non rancoroso", esorta, in vista del vertice di oggi tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Nel centrodestra "ci sono stati problemi e incomprensioni - ammette Gasparri -, ma vanno superati in nome di un supremo interesse del Paese". "Berlusconi - spiega - ha il merito di aver creato il centrodestra, di averlo difeso quando ha vinto, quando ha perso e dopo aver subito attacchi personali di ogni tipo". Mentre "Meloni è la guida del centrodestra per i voti ricevuti, ora bisogna andare avanti, governare", prosegue. L'episodio del foglietto del del leader forzista al Senato "andrà chiarito tra Berlusconi e Meloni", afferma Gasparri.