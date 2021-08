"Non si può negoziare con persone che stanno facendo una carneficina. Non si può negoziare con chi nega i diritti delle donne. Qui vogliono la legge Zan e poi vogliono trattare con chi ritiene le donne degli esseri inferiori, per non parlare degli omosessuali. Conte si vergogni!". Con questo tweet Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, replica a Giuseppe Conte in merito all'apertura di un dialogo coi talebani.