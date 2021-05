“Non ci sono dubbi, e ne siamo soddisfatti, che con il governo Draghi c’è stato un cambio di passo, una vera inversione di rotta, ed è per tali ragioni che invitiamo l’esecutivo che appoggiamo ad avere più coraggio nelle riaperture. L’Italia ha bisogno di rivivere e crescere e noi abbiamo il dovere di darle fiducia”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni e sugli ordini del giorno in ordine alle restrizioni connesse all’emergenza Covid. “Con il miglioramento dei dati epidemiologici - ha aggiunto Gasparri - persistono varie contraddizioni e mancate riaperture di interi settori. Mi riferisco al settore delle cerimonie ed eventi, ai parchi tematici, alle piscine e perchè no anche ai ristoranti e ai bar che non possono lavorare al chiuso anche se dispongono di vasti spazi dove si potrebbe svolgere l’attività nella massima sicurezza. E mi riferisco anche ai centri commerciali che devono chiudere nei fine settimana senza una vera ragione di ordine scientifico. Bisogna uscire presto da queste ipocrisie superando talune contraddizioni e decisioni incomprensibili che danneggiano molti esercenti e impediscono alla nostra economia di ripartire con più forza”.