"L'unico vero pacifista che ha calcato le scene della politica italiana di questi ultimi anni si chiama Silvio Berlusconi. Di questo si dovrebbero ricordare quelli che oggi partecipano a legittime manifestazioni sul tema della pace. In un momento cosi' drammatico per la comunità internazionale, in cui non si può che stare dalla parte del popolo ucraino aggredito, bisogna ricordarsi che quando Berlusconi governava si percorsero le vie della pace e del dialogo internazionale. E' stato Berlusconi a portare a Pratica di Mare l'oriente e l'occidente, Bush e Putin, per una politica della distensione, superando la logica dei blocchi contrapposti che aveva drammaticamente caratterizzato le epoche precedenti. Quella politica non è stata proseguita, non è stata alimentata. E la Russia è tornata alla sua storica tendenza aggressiva, che oggi si manifesta con la inaccettabile offensiva contro l'Ucraina.