"Siamo alla prova del nove delle opposizioni. In settimana voteremo il Dl Ucraina che garantirà aiuto e supporto alla popolazione ucraina colpita dall'assalto russo. La posizione del governo Meloni e di FdI è sempre stata chiara sul supporto a Kiev. Possiamo dire lo stesso delle opposizioni, che si sa abbiano visioni diverse sulla strategia militare da mantenere? Sembrano bravi a trovare la quadra per meri scopi elettorali, tipo in Lombardia. Riusciranno anche sull'Ucraina? Ai posteri l'ardua sentenza". Lo ha affermato Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.