“I siciliani non potevano fare una scelta migliore. Con Renato Schifani come presidente la regione potrà diventare modello di innovazione e di buon governo. L’alta caratura istituzionale, la grande esperienza, l’innegabile competenza del presidente Schifani unite alla sua capacità di visione e alla sua lungimiranza saranno infatti fondamentali per costruire la Sicilia del futuro. Le sue parole ne sono la dimostrazione. A partire dalla realizzazione dei termovalorizzatori per trasformare i rifiuti in energia che, insieme ad altre fonti rinnovabili, rappresentano la migliore soluzione per l’approvvigionamento energetico. Puntare poi su infrastrutture e in particolare sul Ponte dello Stretto renderà la Sicilia non solo più vicina al resto d’Italia, ma anche più competitiva, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro e maggiori investimenti per una terra straordinaria ma spesso dimenticata. Al presidente Schifani auguro un buon lavoro, con la convinzione che riuscirà a portare a termine tutti i bei progetti che ha in mente per la sua Sicilia”.



Lo dichiara la senatrice Alessandra Gallone, responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente di Forza Italia