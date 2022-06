GIOVANNI GALLI(LEGA): “I Sindaci di Firenze Livorno Lucca e Pisa scavalcano una dormiente Regione sul tema dei collegamenti in ambito costiero. Nostri due atti sulla tematica ci erano stati bocciati in Aula:”



“Accogliamo con favore-afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega-che, finalmente, qualcuno, in questo caso i Sindaci di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa, abbia deciso di siglare un patto per la realizzazione d’importanti infrastrutture nella zona costiera, ma non solo in quell’area.” “Un progetto-prosegue il Consigliere-che noi abbiamo in mente da tempo, avendolo presentato in aula per ben due volte, trovando però ostacoli insormontabili da parte della Maggioranza in Consiglio regionale, apparsa sorda alle nostre motivate richieste.” “Se quindi plaudiamo all’azione dei Sindaci, dall’altra è indispensabile ricordare quanto sia strategico ampliare l’area di riferimento senza fermarsi ai soli comuni capoluogo. Infatti, come abbiamo potuto descrivere in due specifiche risoluzioni, occorre creare un collegamento anche con l’area cascinese, il comune di Pontedera, l’area del cuoio, la Mediavalle lucchese, così da mettere in rete, attraverso specifiche infrastrutture tranviarie un’area strategica dal punto di vista logistico ma anche produttivo. Non sfuggirà infatti ai più attenti, come grandi soggetti industriali e distretti di grande valore (il distretto del cuoio ed il distretto cartario) siano presenti in questa area che, collegata verso l’aeroporto pisano e il porto labronico da un lato e l’area metropolitana fiorentina, dall’altro, potrebbero rappresentare la vera novità per il rilancio del manifatturiero regionale. Da non dimenticare, infine, la dimensione ambientale, rappresentata da un Parco regionale - che dovrebbe essere potenziato e trasformato da un “percepito problema” ad una “concreta opportunità” per tutti i cittadini. Infatti grandi sono i valori paesaggistici e architettonici che caratterizzano l’area metropolitana costiera. In conclusione – commenta il Consigliere Giovanni Galli – se una prima pietra è stata posta, oggi più che mai è fondamentale avere chiara la visione di sviluppo di un’area che comprende tre province e molte realtà produttive, culturali, scientifiche, economiche, sociali e ambientali, uniche al mondo. Questa grande opportunità, da anni snobbata dal PD e dai Governi regionali, non può essere sprecata. Da parte nostra, faremo di tutto, quindi, perché la costa sia valorizzata per le grandi potenzialità che in essa risiedono, nella consapevolezza che il nuovo volto della Toscana potrà nascere solo dalla creazione di una seconda area metropolitana regionale che sappia por