“Prendiamo spunto da una recente segnalazione della Cisl Fp Toscana - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - per fare un po' il punto riguardo alla questione relativa all’esternalizzazione di alcuni servizi in ambito sanitario. I Sindacati -prosegue il Consigliere - rilevano, infatti, che nel 2021, le Asl toscane hanno speso quasi 4 miliardi di euro per affidare determinati compiti all’esterno, a fronte di una spesa inferiore ai due miliardi per il personale. Rimaniamo, quindi, perplessi-precisa l’esponente leghista-riguardo a questa mole di soldi destinati a terzi, mentre si tardano a dare risposte certe per quanto concerne le assunzioni. Per fare piena chiarezza-conclude il rappresentante della Lega-redigeremo, quindi, una specifica interrogazione in merito, confidando di avere dall’Assessore Bezzini risposte esaurienti su una tematica che non deve essere assolutamente sottovalutata”.