“Quotidianamente, veniamo a conoscenza di palesi criticità nei servizi pubblici su ruota o rotaia e quindi l’ipotesi d’innalzare una sorta di “scudo verde” da parte dell’amministrazione comunale fiorentina, cozza palesemente con le difficoltà di spostamento che hanno i pendolari verso il capoluogo di Regione -afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega -. Autolinee Toscane, ma anche Rfi, non sono, infatti, immuni da colpe e chi risiede in provincia e lavora o studia a Firenze, ha bisogno di certezze sulle reali tempistiche di movimento, cosa che, attualmente, non è possibile avere - prosegue il Consigliere -. Chi paga regolarmente abbonamento o biglietto, avrebbe, dunque, diritto ad un servizio efficiente e di poter viaggiare su veicoli funzionali, moderni, ecologici (non come buona parte degli attuali). E’ fondamentale, realizzare anche parcheggi adeguati fuori città dove poter lasciare l'auto e poi utilizzare i mezzi pubblici. Ritengo, perciò, che soltanto quando verranno realizzate tutte queste azioni, allora si potranno mettere in campo iniziative come quella dello “scudo verde". Pertanto, prima di pensare a limitare la mobilità, cerchiamo di essere maggiormente competitivi riguardo alle problematiche affrontate in questa nota-conclude il rappresentante della Lega".