“Da tempo - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - sono impegnato direttamente nel supportare, per quanto di mia competenza, l’importante settore che ruota attorno al delicato mondo delle Rsa. Sono operatori che, quotidianamente, devono confrontarsi con persone fragili, sia dal punto di vista fisico che psicologico ed è doveroso che le Istituzioni siano vicine a questi lavoratori ed ovviamente anche ai pazienti delle strutture. A nostro avviso, invece, come testimoniato dalla manifestazione avvenuta a Firenze vi è un’inaccettabile distanza fra le Rsa e la Regione; più volte, ad esempio, chi gestisce le residenze sanitarie ha richiesto all’Assessorato competente un dialogo maggiormente serrato che, viceversa, non è stato, per quello che ci risulta, adeguato alle circostanze. I problemi sono tanti ed importanti e quindi chiediamo nuovamente, anche noi, a chi di dovere il massimo impegno verso questo comparto. Non è ammissibile, tanto per citare una recente criticità - conclude Giovanni Galli - che la riduzione del numero di Usca(unità speciali create all’avvento del Covid per supporto sanitario domiciliare) comporti seri problemi per la quarta vaccinazione degli ospiti nelle Rsa. Su tale questione, ho predisposto, dunque, un’interrogazione all’Assessore Bezzini".