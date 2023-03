“Come più volte preannuciato dai gestori delle Rsa toscane, dal prossimo primo aprile, stante l’aumento dei costi, saranno costretti ad incrementare le rette giornaliere agli assistiti - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità -. La Regione, più volte invocata da chi gestisce le Residenze sanitarie e da noi sollecitata a ripetizione, alla fine ha deciso di elargire la “fantasmagorica” cifra di 68 centesimi in più, decisamente insignificante rispetto alle naturali richieste pervenute - prosegue il Consigliere -. Fortunatamente, all’orizzonte, ci potrebbero essere importanti novità per il settore; infatti, nei giorni scorsi, ho approfittato della presenza del Ministro della Sanità a Pisa per porgli il problema; mi ha assicurato la massima attenzione sulla delicata tematica ed un possibile progetto apposito su scala nazionale. Resta il fatto, comunque, che da parte di Giani e della sua Giunta, il tema Rsa sia stato, colpevolmente, sempre minimizzato; una mancanza di rispetto, dunque, verso i tanti anziani che sono ospitati nelle predette strutture sanitarie", conclude il rappresentante della Lega.