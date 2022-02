“È naturale e pienamente condivisibile - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - lo sconcerto provato da parte dei gestori delle Rsa toscane che, da mesi, attendono, invano, di parlare con l’Assessore Spinelli". “Per cercare di sbloccare questa situazione di stallo che si protrae da tempo - prosegue il Consigliere - ho, quindi, personalmente chiesto un incontro a cui avrebbero dovuto partecipare gli Assessori Bezzini e la stessa Spinelli, unitamente ai responsabili delle residenze sanitarie ed il sottoscritto; la risposta avuta dall’Assessore al Sociale, è stata lapidaria e di totale chiusura rispetto alla mia proposta". “Ricordo, come più volte da me segnalato - precisa l’esponente leghista - che ci sono vari problemi irrisolti nel settore delle Rsa, alcuni legati al Covid, ma altri completamente al di fuori dell’emergenza pandemica".

“Purtroppo - sottolinea il rappresentante della Lega- l’Assessore più direttamente competente in materia, pare essere una sorta di “figlia di Remo” ovverosia una classica persona che usa continuamente termini come faremo, monitoreremo, diremo….”. “Più che di continui rinvii-insiste Galli-chi gestisce ogni giorno questo delicato settore, dovrebbe sentire concretamente la vicinanza e l’operosità delle Istituzioni che, viceversa, paiono colpevolmente sorde ad ogni richiesta”. “Tutto ciò non è accettabile - rileva il Consigliere - poiché stiamo parlando di strutture che solitamente ospitano soggetti fragili ed anziani, alle quali è dovuto il massimo rispetto ed attenzione”. “Non posso dimenticare, altresì - rileva Galli - la completa apatia dimostrata da chi di dovere nei confronti, ad esempio, del centro diurno per disabili la “Cerbaiola” di Empoli; da anni, anche lì, attendono vanamente fatti concreti e non solo promesse che restano, miseramente, tali”.

“Dunque - conclude amareggiato Giovanni Galli - se gli Assessori in questione non vogliono aprire un effettivo dialogo con le Rsa alla presenza dello scrivente, almeno, dopo mesi d’attesa, si degnino, finalmente, di dare un appuntamento a chi ha necessità di avere un confronto per poter gestire al meglio le Rsa presenti nella nostra Regione".