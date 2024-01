"Quanto affermato da Matteo Salvini in merito alla possibilità di trovare un'area a Firenze dove costruire un nuovo stadio non è una mera sortita, come vogliono far apparire quelli del Pd, ma una proposta assolutamente concreta e di buonsenso - affermano Giovanni Galli e Federico Bussolin, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega -. Noi siamo convinti che ci possano essere, in città, delle opzioni praticabili-proseguono i Consiglieri -. I tifosi viola meritano di poter vedere le partite della squadra del cuore in una struttura funzionale e moderna, tale da non dover allontanare la squadra per mesi fuori dalla citta' - precisano gli esponenti leghisti -.

Le polemiche le lasciamo agli altri, ovvero ai Dem; ieri Salvini ha toccato un nervo scoperto che ha evidenziato plasticamente anni di malgoverno "nardelliano" anche su questo problema; spendere 150 milioni di euro di soldi pubblici per un intervento parziale, è da sconsiderati - sottolineano i rappresentanti della Lega -. In Europa, ci sono impianti validissimi, come in Spagna, costati molto meno - rivela Galli -. Noi, dunque, ci muoveremo nella direzione tracciata dal Vicepresidente del Consiglio, sicuri che sia una strada giusta ed anche pienamente percorribile", concludono Giovanni Galli e Federico Bussolin.