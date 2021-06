"Ora è il tempo del lavoro e dello sviluppo. Le scelte dei governi sotto la pandemia si sono rivelate corrette e ci consegnano una Italia provata da questi mesi, ma che reagisce come ci dicono i dati della produzione industriale. Non era scontato, sono state molto combattute, ma erano giuste. Il G7 con un contributo importante di Draghi mi sembra si muova in una direzione corretta: politiche espansive e attenzione ai più deboli. Il contributo che l'America di Biden darà è fondamentale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'apertura dell'open day junior presso l'hub vaccinale di Acea,