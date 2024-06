L'interdizione aerea e il controllo del mare rientrano tra le misure adottate. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto a Brindisi in vista del prossimo G7. Il titolare del Viminale ha aggiunto che è in corso "una grande mobilitazione delle delegazioni" in vista dell'evento.