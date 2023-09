"La guerra fra Russia e Ucraina non si combatte solo all'interno di quei confini, ma è un conflitto che noi crediamo si stia purtroppo allargando un po' in tutto il mondo". Lo ha dichiarato il presidente della Camera Lorenzo Fontana ai microfoni dell'ANSA. "Questa guerra comporta poi un aumento del traffico di esseri umani, anche questo probabilmente fatto per cercare di destabilizzare l'Europa sotto diversi punti di vista. In questo contesto abbiamo potuto porre dei punti importanti sulla questione del Mediterraneo e dell'Africa, nello specifico", ha aggiunto Fontana.

L'Italia, che ospiterà il prossimo G7, "deve ritrovare il proprio ruolo centrale nel Mediterraneo, con una politica attiva, non solo sul fronte delle migrazioni, ma anche da un punto di vista economico e sociale", conclude.