"È inaccettabile e vergognoso quanto emerge in merito alle condizioni fatiscenti della nave Mykonos Magic, destinata ad ospitare gli agenti delle forze dell'ordine durante il summit del G7 in Puglia. Mentre al G7 c’è chi banchetta a caviale e champagne, le immagini e le testimonianze che ci giungono dalla Mykonos Magic dipingono un quadro indecoroso: ambienti insalubri, servizi igienici inadeguati e condizioni generali che non rispettano minimamente la dignità di chi lavora ogni giorno per la nostra sicurezza.

È scandaloso che si possa pensare di trattare le nostre forze dell'ordine in questo modo, specialmente in occasione di un evento di tale rilevanza internazionale". Lo dichiarano in una nota i deputati di Avs Angelo Bonelli e Francesco Borrelli.