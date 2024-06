"Giorgia Meloni ce l'ha messa tutta e alla fine del G7 è riuscita a segnare per l'Italia alcuni punti fondamentali, tra cui l'impegno politico per un sistema di tassazione internazionale più giusto e stabile e l'ampia condivisione da parte degli Stati presenti a Borgo Egnazia del piano Mattei per l'Africa, il progetto italiano di cooperazione da pari a pari con i Paesi africani. Al di là di tutto va sottolineato come la nostra Nazione, grazie all'opera del Presidente del Consiglio, sia riuscita a ottenere un significativo sostegno su diversi temi". Lo dice la sottosegretaria all'Economia, Lucia Albano (FdI).

"Per quanto riguarda il Piano Mattei - prosegue Albano - non c'è alcun dubbio che l'iniziativa del Governo abbia trovato apprezzamento da parte del vertice, compreso il suo accostamento con i grandi piani internazionali europei e americani. Quello vista in Puglia può essere considerato, a tutti gli effetti, un ritorno alla politica nobile, in cui si è tenuto conto delle diverse posizioni e interessi e in cui l'Italia ha fornito un contributo fondamentale".