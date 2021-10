Incontro solenne tra Joe Biden e Mario Draghi durante il bilaterale tenutosi a Palazzo Chigi. Il presidente americano ha elogiato il "lavoro straordinario" del collega dimostrando come "le democrazie possono funzionare e che possiamo produrre un nuovo modello economico. "Grazie per il tuo sostegno alla nostra presidenza del G20 e per la tua determinazione nell'affrontare la transizione ecologica", è stata la risposta del primo ministro italiano.

Biden elogia "il premier Mario Draghi per la sua leadership personale del G20 durante un anno di sfide globali sovrapposte e per tutto quello che l'Italia ha fatto per sostenere il popolo afghano, anche convocando una sessione straordinaria del G20 per affrontare gli sforzi contro il terrorismo e per gli aiuti umanitari".