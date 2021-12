Claudia Fusani, giornalista, ha commentato in questi termini le dichiarazioni di Giorgia Meloni ad Atreju:

"Secondo me ha sbagliato in occasione del summit - ha spiegato -. Poteva essere la circostanza in cui stabiliva di essere parte di un centrodestra moderno e liberale. Berlusconi? Da quello che mi dicono ci stanno lavorando".