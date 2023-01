“L’obiettivo è quello di mettere in funzione l’impianto di Funivie Savona entro la fine del 2023, con un impianto a regola d’arte e perfettamente funzionante. Entro il prossimo trimestre avremo in mano un cronoprogramma con date precise su cui fare una valutazione complessiva su ripristino e manutenzione dell’impianto. Parallelamente partirà lo sfalcio del sottolinea per arrivare al riavvio entro la fine dell’anno. Nel frattempo valuteremo le criticità da affrontare su viabilità cittadina e autostradale della A6 Savona-Torino per cui il Mit farà la sua parte. Si tratta di una infrastruttura che può avere una visione moderna come elemento di sviluppo per il sistema portuale riducendo il traffico di mezzi pesanti sul territorio”.



Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi nel corso dell’incontro presso il Ministero dei Trasporti sulla vertenza Funivie di Savona.