Quando vaccineremo tutti gli over 80 in Fvg? “Ad aprile credo che finiremo di inoculare tutte le seconde dosi per coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Come ha preso le critiche di Draghi alla gestione regionale dei vaccini? "Credo che chi gli racconta come sta andando la campagna vaccinale sul territorio non lo sta facendo in modo corretto. Noi seguiamo il piano vaccinale deciso dal ministero della Salute. Credo che Draghi non venga raccontato lo sforzo enorme che stanno facendo le regioni, noi obbediamo e dicono che le cose non vanno? Forse dovrebbero rivolgersi a chi quelle regole le ha date, non a chi le attua”. E' rimasto male dopo l'uscita di ieri del premier? “No, non mi sono né arrabbiato né ci sono rimasto male dopo aver sentito le parole di Draghi, che sta facendo uno sforzo enorme. Delle criticità ovviamente si creano, ma criticare le regioni con tutto il lavoro che fanno mi sembra ingeneroso”. I suoi colleghi presidenti che lettura danno di questa situazione? "Abbiamo finito da poco una conferenza delle regioni - ha detto a Un Giorno da Pecora Fedriga -, su questo manderemo un documento molto chiaro, netto e forte, al governo, dove sottolineiamo le criticità che ci sono state: non si può fare scaricabarile sulle regioni". Cosa ne pensa della possibilità di applicare ulteriori chiusure anche dopo Pasqua? “Dobbiamo fare una riflessione - ha detto a Rai Radio1 Fedriga -, cercando di andare verso una stagione di riaperture. Non aprendo tutto subito, ovviamente, ma dobbiamo iniziare fare un piano di riapertura. Credo poi che sia il tempo di fare uno studio reale per vedere reale pericolosità di contagio nelle varie attività”. E quando pensa potranno riaprire le scuole nella sua regione? “ Vediamo se dopo Pasqua perlomeno si potranno riaprire le scuole dei più piccoli”.