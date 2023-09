"Sono addolorato per il terribile incidente che oggi pomeriggio ha coinvolto nel Torinese un velivolo delle Frecce Tricolori. Il fine settimana di festa per i cento anni dell'Aeronautica Militare si è trasformato in tragedia ed ora piangiamo la morte di una bimba di soli 5 anni". Lo afferma il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.