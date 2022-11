"Le Ong svolgono semplicemente un ruolo di supplenza di fronte all'ignavia degli Stati e delle Istituzioni italiane ed europee che non fanno quello che dovrebbero, cioè istituire missioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Ricordo che ad esempio in passato c'era la missione Mare Nostrum, ideata dal governo Letta con dentro anche FI, poi revocata da Renzi". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Rai3 nel corso di 'Agora". "Il diritto internazionale stabilisce norme precise - prosegue il leader di Si - dovrebbero ricordarle tutti: non solo che bisogna salvare quando qualcuno sta affogando ci mancherebbe altro, ma che dopo aver salvato quella vita il salvataggio si conclude solo nel momento in cui quel naufrago arriva in un porto sicuro. E un porto sicuro non esiste in Libia, nonostante il rinnovo del famigerato memorandum fra governo italiano e le milizie libiche, e nonostante la collaborazione con la cosiddetta guardia costiera libica che è di fatto parte del circuito dei trafficanti".