Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"Comunque i #renatino d’Italia sono stressati, stanno invecchiando nelle aziende senza godersi famiglia.Hanno fatto figli per farseli crescere dai nonni. E spesso non hanno nemmeno soldi a sufficienza per togliersi qualche sfizio. Altro che gli spot…".